Gülistan Doku soruşturmasında güvenlik korucusu tutuklandı

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan iş insanı Okan Y. ile güvenlik korucusu Fatih Ö. jandarmadaki sorgularının ardından Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan iki şüpheli daha sonra mahkemeye sevk edildi. Şüpheli güvenlik korucusu F.Ö., "kasten öldürmeye yardım' ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, iş insanı O.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. F.Ö. geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

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