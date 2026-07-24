İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgiyi ahlakla buluşturuyor"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve açılış programı kapsamında Erzurum'a gitti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte program kapsamında Valiliği döneminde restorasyonuna başlanan Fetih Camii'nin açılışına katılan Bakan Çiftçi, halk arasından Erzurum'un Ayasofya'sı olarak bilinen caminin tekrar ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

FETİH CAMİİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihî Fetih Camii'nin açılış törenine katıldı. Erzurum'un önemli tarihî ve manevi simgelerinden biri olan cami, gerçekleştirilen restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı. 61 milyon liralık yatırımla yenilenen cami, güçlendirilmiş yapısı ve restore edilen mimarisiyle yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

MAARİF MODELİ VİZYONU TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDECEK NESİLLERİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha sonra ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Ortaokulunda düzenlenen ve 92 yeni dersliğin eğitime kazandırılacağı yatırımların toplu temel atma törenine ve Gastronomi Lisesi lansmanına katıldı. Törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bilgiyi ahlakla, akademik başarıyı millî ve manevi değerlerle buluşturan güçlü bir eğitim anlayışını esas aldığını söyleyen Bakan Çiftçi, buvizyonun Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesilleri yetiştirmeyi hedefleyen önemli bir eğitim hamlesi olduğunu kaydetti.

Bakan Çiftçi, "Bugün temelini attığımız 5 okulumuz tamamlandığında 92 yeni derslik eğitim camiamıza kazandırılmış olacak. 2 bin 760 öğrencimiz daha güvenli ve nitelikli ders ortamlarına kavuşmuş olacaktır. 620 milyon liralık bu yatırımla çocuklarımıza, Millî eğitim teşkilatımıza ve şehrimize önemli bir altyapı kazandırılmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR, ATALARININ DÜNYAYA MEDENİYET İNŞA EDEN BİR DEVLETİN, TEMSİLCİSİ OLDUĞUNU BİLSİNLER İSTİYORUM"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programı ile çocukların Türk oldukları için Osmanlıdan, Selçukludan, eski Türk devletlerinden gururla, mutlulukla bahsetmelerini istediğini kaydederek, "Ben istiyorum ki çocuklar, atalarının dünyaya medeniyet inşa eden bir devletin, bir devlet geleneğinin temsilcisi olduğunu bilsinler. İtiraz edenler, bağıranlar, çağıranlar var ama ben Türk ve Müslüman olduğum için Erzurumlu olduğum için gururluyum. Milletime, hemşehrilerime, ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

"MEMLEKETİME GELMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM KENDİMİ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Eğitim Bakanlığı töreninin ardından Palandöken Belediyesi Millet Konağı açılışına katıldı. Palandöken Belediyesi Millet Konağı'nda düzenlenen programda konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da eğitim yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Erzurum'da şu an inşaatı devam eden 18 tane okulumuz var. İhale süreci hazırlığı yapılan 22 tane okul var. Sadece yıl sonuna kadar yaklaşık 40 civarında okul inşaatı devam ediyor olacak." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Erzurum'a her gelişinde aynı heyecanı yaşadığını ifade ederek, "Ben göreve geldikten sonra bu, Erzurum'a üçüncü gelişim. Her geldiğimde ayrı bir heyecan duyuyorum. Kendi memleketime gelmiş gibi hissediyorum kendimi. O yüzden bu sıcak hüsnükabulünüzden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahalle konaklarının mahallemize, ilçemize ve ilimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ İLK ANAHTARLARI TESLİM ETTİ

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açılışı gerçekleştirilen Hüseyin Avni Ulaş ve Yunus Emre Mahalle Konaklarını ziyaret etti. Bakan Çiftçi, açılışta hizmete sunulan Hüseyin Avni Ulaş ve Yunus Emre Mahalle Konaklarının, kadim mahalle kültürünü yaşatacak yerler olacağını ifade etti. Bakan Çiftçi daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Habipbaba 2. Etap temel atma ile yapımı tamamlanan Alipaşa Konutlarının anahtar teslim töreninde vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye Erzurum'da katıldığı programlarda Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile il ve ilçe protokol mensupları eşlik etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör