‘İmzala canım, bulaşık kalmasın, başkanın emri’

Bursa'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li tutuklu sanık Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediyesi eski Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında Eski Nilüfer Belediyesi İmar Müdürlüğü çalışanı Selda Nartop dinlendi. Nartop, "Amirim olan Ayşegül Erkol üzerime ağır bir hiyerarşik baskı kurdu. Sunduğum mesaj kayıtlarında da yer alan 'başkan çözelim dedi', 'ilçe başkanının işi', 'imzala canım bitsin', 'bulaşık kalmasın' gibi ifadelerle dosya inceleme özgürlüğüm kısıtlandı. Üst düzey makam ve şahısların isimlerini söyleyerek acil onaylamamı aksi halde başımın ağrıyacağını ifade ettiği belgelerde görülüyor" dedi.





SAVUNMA YAPMAK YERİNE SİTEM ETTİ

DURUŞMADA savunması alınan bir diğer isim ise yolsuzluk iddialarının odağındaki isimlerden biri olan Nilüfer Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Erkol oldu. Hakim karşısında savunma yapması beklenen Erkol, savunma yapmak yerine, dönemin Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'e sitem etti. 32 yıllık memur olduğunu belirten Erkol, "Erdem'e belediye başkan yardımcısı olmak istediğimi söyledim. Ancak bu göreve atanmadım. Bu göreve gelseydim emekli maaşım daha yüksek olacaktı. Kırgınım. Rüşvet sürecinin içerisinde yer almadım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör