Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında arbede! Mustafa Sarıgül tepki gösteren vatandaşa tekme attı

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel, bugün parti üyeliğinden resmi olarak istifa etti. Özel ile hareket eden 90 milletvekilinin de CHP'den ayrılmasıyla kurulan yeni siyasi oluşumun kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi. Sürecin ardından sosyal medya hesaplarındaki unvanlarını güncelleyen Özel, yeni partinin logosunu kamuoyuyla paylaştı.