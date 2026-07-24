Pilot eğitimleri başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kasım 2025'te iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda iş birliği anlaşması imzalamıştı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı ROKETSAN'ın Lalahan Yerleşkesi'nde düzenlendi. Burada gazetecilerin sorularına cevaben "Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir" bilgisi verildi.

TESLİMATLAR 2030'DA

İngiltere'den alınan uçakların teslimatına da 2030'da başlanacak ve uçaklar envantere alınacak. 2030'da 6, 2031'de 8, 2032'de 6 uçak olmak üzere 20 uçak Türkiye'ye teslim edilecek. 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini olarak açıklandı. Uçakların gövde üretimi ve nihai montaj Birleşik Krallık'ta yapılacak. Türkiye'nin Typhoon filosu, Meteor hava-hava füzesi de dâhil olmak üzere kapsamlı bir silah paketiyle donatılacak. Meteor, 200 kilometreyi aşan menziliyle Eurofighter'ın "görüş ötesi üstünlük" kabiliyetini güçlendiren en gelişmiş Avrupa yapımı füze olarak biliniyor. Ankara, Katar ve Umman'dan da Eurofighter tedarik edecek. 2032'de tüm uçakların teslimatı tamamlanacak ve Türk Hava Kuvvetleri, Eurofighter Typhoon'larla daha da güçlenecek. Teslimatlarla Türkiye'nin F-4 filosu yenilenecek. Eurofighter tedarikiyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde ilk kez ABD menşeli dışında uçaklar yer alacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör