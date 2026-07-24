Şehit için adli tıp raporu bekleniyor
MSB, Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili idari ve adli tahkikatın büyük hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, "Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. Diğer taraftan SABAH'ın edindiği bilgilere göre şimdiye kadar MSÜ'de 60 bin öğrenci eğitim aldı. Şehidin rahatsızlandığı gün ise hava 28 dereceydi.
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