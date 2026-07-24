Şile'de 20 milyonluk festival vurgunu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması ve hazırlanan bilirkişi raporu, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesindeki devasa vurgunu gözler önüne serdi. Resmi kayıtlarda 38 milyon TL bedelle Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu "Sur Müzik" firmasına verilen ihalenin, fiilen Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait "Koşan Adam" menajerlik şirketi tarafından yürütüldüğü belirlendi. Sur Müzik'in yalnızca kağıt üzerinde paravan olarak kullanıldığı tespit edilirken; CHP'li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'a ödemelerin yapılması karşılığında 4 milyon TL nakit rüşvet ile sıfır kutulu iPhone 15 Pro Max telefonlar verildiği belgelendi. Belediyeden sanatçılara ödenmek üzere toplamda 22.79 milyon TL ödeme yapılmasına rağmen, sanatçılara sadece 1.93 milyon TL ödendiği, aradaki 20.86 milyon TL'lik kamu kaynağının ise buharlaştığı saptandı.
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