Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı sonrası açıklamalar: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu, mutluyuz. Bizler gerçekten gururluyuz, mutluyuz ve bu mabet mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok farklı bir eser

NATO Zirvesi sonrası geri dönüşler olumlu. Donald Trump olmak üzere bütün liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler. 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan Ankara'daki zirve. Her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik, mutluluk vesilesi oldu.

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