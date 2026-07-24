SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Belediyesi'ne yönelik

operasyon düzenlenmiş, yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarından 25 şüpheli tutuklanmıştı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde aynı soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu toplam 3 şüpheli, gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, bugün mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından 3 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

2 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL KARARI

Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen şüphelilerden Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 2 kişi hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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