SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 2 şüpheli hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Belediyesi'ne yönelik
operasyon düzenlenmiş, yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarından 25 şüpheli tutuklanmıştı.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde aynı soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu toplam 3 şüpheli, gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, bugün mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından 3 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
2 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL KARARI
Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen şüphelilerden Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 2 kişi hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.