SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! İzmit Belediye Başkanı Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hürriyet'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "Rüşvet almak" suçlarından tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Hürriyet'in Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör