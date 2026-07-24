SON DAKİKA… İzmit Belediyesi soruşturmasında gizli tanıktan şok ifade! 1,6 milyonluk ihale 84 milyon TL gösterildi: Veli Ağbaba’nın sevgilisi…

CAFER MAHİROĞLU'NA EKONOMİK DESTEK SAĞLANDI İfadesine devam eden gizli tanık, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen başka bir ihalede, 164 milyon 720 bin TL'lik işi Cafer Mahiroğlu tarafından alındı. Mahiroğlu'nun şirketi İngiltere'de ikamet eden birinin üzerine gösterildi. Cafer Mahiroğlu İle Yusuf Yadoğlu ortaktırlar. Kendi aralarında fatura alışverişleri de vardır. Halk TV'nin finansman edinmesi ve yönetilmesinden bahsetmek istiyorum; Halk TV Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik olarak sıkıntı yaşanmaması için Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ile tanıştırılıp ekonomik olarak güçlendirilmesi hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda Mahiroğlu, Yadoğlu ile ortaklık kurup ihalelere girmeye başladı. İhaleler, Yadoğlu tarafından alınıp, Mahiroğlu'na pay edildi.

Belli bir süre geçtikten sonra Araç Bakim Onarım Şirketini Mahiroğlu doğrudan İngiltere'de oturan bir şahıs üzerine kurulup bu şirket üzerinden söz konusu belediyelerden ihaleleri doğrudan kendisi alıp, maddi menfaatini yönetmeye devam etti. Harika Akkaya isimli kişi Halk TV'nin bütün finans ayağını yönetir. İhale süreçlerini de takip eder. Muhittin Böcek'in Halk TV ile ilgili ayrıntılı bilgileri mevcuttur. Halk TV'de çalışan İsmail Saymaz, Halk TV'ye geçiş süreciyle ilgili basında da haberler çıkmıştı. Halk TV'ye geçmesinde 1 milyon euro para alındığını, bu paranın özelbir bankanın Yeşilköy şubesinden işlem yapıldığını duydum. Bu durumdan, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu, Özdemir isimli firmanın hesabından verilmiş olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.