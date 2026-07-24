SON DAKİKA… İzmit Belediyesi soruşturmasında gizli tanıktan şok ifade! 1,6 milyonluk ihale 84 milyon TL gösterildi: Veli Ağbaba’nın sevgilisi…
SON DAKİKA… İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmit Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında ifade veren gizli tanık kirli çarkı tek tek anlattı. Gizli tanık, ifadesinde "Yaklaşık 84 milyon TL'lik ihale, Boğaziçi Katı Atık Yönetimi Limited Şirketi tarafından alınıp, Menderes Cemaloğlu tarafından yönetildi. Bu işin gerçek bedeli 1 milyon 600 bin TL’ydi” dedi. Gizli tanığın ifadesindeki Veli Ağbaba ve Cafer Mahiroğlu detayları da dikkat çekti. İşte ayrıntılar…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve İzmit'te yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 30'u yakalanmıştı.
1 MİLYON 600 BİN TL'LİK İHALE BEDELİNİ 84 MİLYON TL GÖSTERİLDİ İDDİA EDİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 'gizli tanık', bildiklerini kimseye iftira atmadan anlatmak istediğini, anlattığı olaylara ise bizzat şahit olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, Veli Ağbaba'nın ortağıdır. Ağbaba'nın genel ticareti Ekinci tarafından yönetilir. Ayrıca Bayraklı Belediye Başkanını da Süleyman Ekinci belirlemiştir. Ekinci'nin eşi de, Bayraklı Belediyesinde memur olarak çalışmaktadır. Ekinci, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZSU Genel Müdürü ile ortak iş yapmaktadırlar. Ekinci'nin, Ege Yapının ihalelerini Diyarbakırlı iş adamlarına verdiğini, bunun karşılığı dışarıdan para aldığını biliyorum. Veli Ağbaba'nın İzmir iş ayağı Süleyman Ekinci olup, Demirhan Gözaçan ise Özgür Özel'in İzmir'de ki iş ayağıdır.
Ayrıca İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı bizzat Veli Ağbaba tarafından belirlenmiştir. İzmir'de düzenlenen ihalelerden biri olan Altinok Otomotiv Ve Turizm Ticaret Limited isimli şirket üzerinden almış olduğu 239 milyon 979 bin 904 TL'lik bir iştir. Yaklaşık 84 milyon TL'lik ihale, Boğaziçi Katı Atık Yönetimi Limited Şirketi tarafından alınıp, Menderes Cemaloğlu tarafından yönetildi. Bu işin gerçek bedeli 1 milyon 600 bin TL olduğundan dolayı belli paylara bölüp doğrudan şartların sağlanması için Cemaloğlu'nun söz sahibi olduğu Boğaziçi Katı Atık Yönetimine verildi. Belirttiğim bu ihalelerde usulsüzlük yapılmış olup, adrese teslim kişilere verilmiştir. İhalelerin gerçek bedeli aslında bu rakamlar değildir" ifadelerini kullandı.