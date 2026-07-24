SON DAKİKA… Özgür Özel ve 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti: Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası 'resmen' dağıldı! Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve dönmesinin ardından genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Yargıtay'ın mutlak butlan kararını adli tatil sonrasına bırakması üzerine Özgür Özel, salı günü son kez çıktığı CHP Grup Toplantısı kürsüsünde veda konuşması yapmıştı. Özgür Özel, "Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum" diyerek istifa mesajı vererek kuracağı yeni partiyi açıklamıştı.

KAPALI TOPLANTIDA GÜNDEM TOPLU İSTİFA!

CHP, dün toplu istifa gündemiyle kapalı bir grup toplantısı yaptı. Özgür Özel'in katılmadığı 30 dakikalık toplantının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat "Kapalı grup toplantımızı yaptık. Gündemdeki konu başlıkları ile ilgili kararlar alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliği ile aldık" ifadelerini kullanmıştı. Kulislerde kapalı grup toplantısı sonrası CHP'li vekillerin toplu istifa edeceği açıklandı.