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  • SON DAKİKA… Özgür Özel ve 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti: Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı

SON DAKİKA… Özgür Özel ve 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti: Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı

SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrası ‘buhranın’ yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi resmen dağıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesinin ardından genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel, salı günü yaptığı son grup toplantısında kuracağı yeni partiyi açıkladı. Dün yapılan kapalı grup toplantısında ise vekillerin toplu istifası kararı alındı. Bugün ise Özgür Özel ile birlikte 90 vekil, CHP’den istifa ettiğini açıkladı! Özel, 'Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı.

SON DAKİKA… Özgür Özel ve 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti: Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzaladı

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası 'resmen' dağıldı! Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve dönmesinin ardından genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA… Özgür Özel ve 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti: Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzaladı

GRUP TOPLANTISINDA YENİ PARTİYİ DUYURDU

Yargıtay'ın mutlak butlan kararını adli tatil sonrasına bırakması üzerine Özgür Özel, salı günü son kez çıktığı CHP Grup Toplantısı kürsüsünde veda konuşması yapmıştı. Özgür Özel, "Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum" diyerek istifa mesajı vererek kuracağı yeni partiyi açıklamıştı.

SON DAKİKA… Özgür Özel ve 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti: Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzaladı

KAPALI TOPLANTIDA GÜNDEM TOPLU İSTİFA!

CHP, dün toplu istifa gündemiyle kapalı bir grup toplantısı yaptı. Özgür Özel'in katılmadığı 30 dakikalık toplantının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat "Kapalı grup toplantımızı yaptık. Gündemdeki konu başlıkları ile ilgili kararlar alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliği ile aldık" ifadelerini kullanmıştı. Kulislerde kapalı grup toplantısı sonrası CHP'li vekillerin toplu istifa edeceği açıklandı.

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SON DAKİKA… Özgür Özel ve 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti: Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzaladı

ÖZEL VE 90 VEKİL CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Mutlak butlan ile buhran yaşayan CHP'de bugün kritik bir gün yaşandı. Özgür Özel, 'Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmi olarak ayrıldı. Özel ile birlikte 90 vekil daha CHP rozetini çıkardı. Özel, istifa kararının ardından sosyal medya hesabındaki CHP Genel Başkanı ifadesini kaldırdı.

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