SON DAKİKA... Özgür Özel’in istifası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle: Tüm milletvekillere gönderildi

SON DAKİKA... Mutlak butlan krizinin yaşandığı CHP toplu istifayla sarsıldı. Özgür Özel ile birlikte 91 vekil, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurduklarını açıkladı. MYK'yı toplayan Kemal Kılıçdaroğlu ise toplu istifa sonrası tüm vekillerine yazı yolladı.

PAZAR GÜNÜ TOPLANTI YAPILACAK

Partiden milletvekillerine gönderilen yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 15.00'te genel merkezimizde yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir" denildi.