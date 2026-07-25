Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümünü kutladığı sosyal medya mesajında "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu... Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek... Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun..." ifadelerine yer verildi. Erdoğan dün öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami çıkışında Ayasofya'yla ilgili konuştu: "6'ıncı seneidevriyesini şu anda kutladığımız Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni hamdolsun yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bunun tüm İslam âlemine hayırlı olmasını diliyorum. Bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu ve tüm bu çalışmaları da yapmaya devam ediyoruz. Gerek İslam dünyasına gerekse tüm insanlığa; Hristiyan, Müslüman herkese kapılarını açan Ayasofya-i Kebir Camii, tabii ki hepimizi çok çok mutlu ediyor. Şu anda da onun mutluluğu içerisindeyiz. Gerçekten gururluyuz, gerçekten mutluyuz. Bu muhabbet, tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eserdir. Bundan dolayı da Rabb'imize hamd ediyoruz. Tüm âlem-i İslam'a en kalbî selam, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz..

NATO ZİRVESİ OLUMLUYDU: Başkan Erdoğan gazetecilerin NATO virvesiyle ilgili sorusunua "Geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları gerek telefonlar; bütün bunlarla beraber özellikle de açılış gününde kendilerine yaptığımız ikram, izzet ve ev sahipliği gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul'da yapılan zirve ve ardından Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. NATO Liderler Zirvesi'nden sonra, bütün gelen misafirlerimize doğrusu ben de teşekkürü bir borç bildim.

İNŞALLAH BİZE DE NASİP OLUR

İSPANYA'NIN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU: Başkan Erdoğan gazetecilerin Dünya Kupası'ya ilgili sorusuna da "Gerçekten İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in böyle bir mutluluğu, bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, ne bileyim, tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür başarıları yakalayabilirsek çok mutlu oluruz. Bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız" yanıtını verdi.



ERDOĞAN İMZAYI ATTI, FATİH'İN EMANETİNDEN EZAN SESİ YÜKSELDİ

Ayasofya, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanıldı ve 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Danıştay kararı Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolunu açılmış oldu. Erdoğan, aynı gün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Erdoğan, Ayasofya'da 24 Temmuz 2020'deki ilk cuma namazına katılarak cami içinde Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. 4 minareden 4 müezzinle ezan okundu. Muhammed UZUN/SABAH



HEVESLERİ KURSAKTA BIRAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ



MHP lideri Devlet Bahçeli: Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz.

ASIRLIK EMANETE SADAKAT



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ayasofya bir milletin tarihe kazınmış iradesinin ve asırlık bir emanete sadakatinin en güçlü sembollerinden biridir. Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'umuza bıraktığı bu kutlu emanet, 6 yıl evvel Sayın Erdoğan'ın tarihi kararlılığıyla yeniden asli hüviyetine kavuştu. Bu, yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mukaddes mekandan yankılanan her tekbirin ve semaya yükselen her duanın kalpleri birleştirmesini, kardeşliği pekiştirmesini, mazlumlara umut olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

GÜÇLÜ İRADE, TARİHİ KARARLILIK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ayasofya 6 yıl önce bugün gerçek mana ve hüviyeti ile yeniden buluştu. Bu anlamlı dirilişi gerçekleştiren iradenin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya ebediyete kadar manası, ezanı ve mayasıyla topraklarımızın ruh köklerinden olmaya devam edecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yeniden ibadete açılan bu kutlu mabet, medeniyetimizin izlerini asırlardır taşımaya devam ediyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, vakıf medeniyetimizin yaşayan hafızası olarak ezanlara, dualara ve secdelere ev sahipliği yapıyor. Yüce Rabbimden, minarelerinden ezan seslerinin kıyamete kadar dinmemesini niyaz ediyorum.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümü kutlu olsun. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasında güçlü iradesiyle tarihi bir kararlılık ortaya koyan Sayın Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

CUMA HUTBESİNDE 'AYASOFYA' VURGUSU BU MABETLER MANEVİ KALELERİMİZDİR

Cuma hutbesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden aslına döndürülmesinin 6'ncı yılı kutlandı. İslam Medeniyeti konulu, şu ifadeler kullanıldı: Bugün, İstanbul'un fethinin nişanesi ve ecdadımızın kıymetli emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden cemaatiyle buluştuğu gündür. Ayasofya Camiinden yankılanan ezan-ı Muhammedî, İstanbul'un fethinde olduğu gibi şanlı milletimizin adalet ve merhametinin yeryüzüne ilanıdır. Bu mabetler manevi kalelerimizdir. Semih KARA / SABAH



6 YILDA 30 MİLYON ZİYARETÇİ



İstanbul Müftü Yardımcısı Arif Cevlek, "Tekrar asli hüviyetine çevrilmesi İslam dünyasında özellikle Türkiye'deki Müslümanlar arasında, yıllarca 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' sloganıyla bu hasretle yanan gönüllere tabiri caizse su serpti. Camiye gösterilen ilgi ilk günkü canlılığını korudu. Yerli ve yabancı ziyaretçiler hem ibadet hem de tarihi ve sanatsal yönünü görmek amacıyla Ayasofya'yı ziyaret etti. Yeniden ibadete açılmasının ardından 30 milyondan fazla insan ziyaret etti" dedi.





Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör