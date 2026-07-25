Başkan değişti, zihniyet değişmedi
İzmir'deki CHP'li ilçe belediyelerinde satışlar deyim yerindeyse tam gaz devam ediyor. CHP'li Çeşme Belediyesinden sonra bir satış haberi de Güzelbahçe Belediyesinden geldi. Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine girmesinin ardından yerine seçilen başkan vekili Ayşe Akın da satışlara devam kararı aldı. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Çamlı Mahallesi'nde bulunan, her biri yaklaşık bin 336 metrekare büyüklüğündeki 3 arsa ile Yelki Mahallesi'ndeki bir villa bulunuyor. Villa için 26 milyon TL istenirken, 3 arsa için ise 21'er milyon lira satış bedeli kondu. Kapalı zarf usulü açık artırma ile gerçekleşecek satış ihalesi 12 Ağustos'ta yapılacak. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 89 milyon TL kaynak aktarılacak.
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