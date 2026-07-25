Devlet nerede gösterdik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 500 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimi için gittiği Malatya'da konuştu:
Biz acıyı hiçbir zaman siyasete malzeme yapmadık. Kara propagandaya boyun eğmedik. Polemik değil, eser ürettik. Tartışmadık, hizmete koştuk. Bir yandan sahada canla başla çalıştık. Diğer yandan milletimizin aklını çelenlerle savaştık. Sabrettik. Sadece işimize odaklandık. Onlar ekranlardan, 'Devlet nerede' diye sordu. Biz sahadaydık, milletimizle omuz omuzaydık.
Rabb'im bu cennet vatana bir kez daha deprem acısını yaşatmasın. Çünkü bu aziz belde depremi çok acı bir şekilde yaşadı. Asrın felaketinde canımızdan can gitti, ciğerimiz yandı ama bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. 'En karanlık gecenin bile aydınlık bir sabahı vardır' dedik, devlet- millet el ele verdik. O en zor günlerde bile sizler, Battalgazi'nin yiğit evlatları, duruşunuzla örnek oldunuz, 'Dert bizimdir derman da devletimizdedir' dediniz. Hamdolsun, siz bize güvendiniz, Rabb'im de bizi, sizlere Malatyalı kardeşlerimize mahcup etmedi. Malatya'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 80 bin konut aldı. Annelerimizin duaları kabul oldu, çocuklarımızın sevinci haneleri doldurdu, esnaf kardeşlerim, kepenklerini bereketle 'Bismillah' diyerek yeniden açıldı. Şimdi bu alandaki coşkuya, bizi bir araya toplayan güzelliklere bakıyorum da binlerce kez şükürler olsun diyorum. Bugün de 8 bin 448 hak sahibi kardeşimiz için konutlarımızın yer belirleme kuralarını çekiyoruz.
Biz acıyı hiçbir zaman siyasete malzeme yapmadık. Kara propagandaya boyun eğmedik. Polemik değil, eser ürettik. Tartışmadık, hizmete koştuk. Bir yandan sahada canla başla çalıştık. Diğer yandan milletimizin aklını çelenlerle savaştık. Sabrettik. Sadece işimize odaklandık. Onlar ekranlardan, 'Devlet nerede' diye sordu. Biz sahadaydık, milletimizle omuz omuzaydık.
Rabb'im bu cennet vatana bir kez daha deprem acısını yaşatmasın. Çünkü bu aziz belde depremi çok acı bir şekilde yaşadı. Asrın felaketinde canımızdan can gitti, ciğerimiz yandı ama bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. 'En karanlık gecenin bile aydınlık bir sabahı vardır' dedik, devlet- millet el ele verdik. O en zor günlerde bile sizler, Battalgazi'nin yiğit evlatları, duruşunuzla örnek oldunuz, 'Dert bizimdir derman da devletimizdedir' dediniz. Hamdolsun, siz bize güvendiniz, Rabb'im de bizi, sizlere Malatyalı kardeşlerimize mahcup etmedi. Malatya'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 80 bin konut aldı. Annelerimizin duaları kabul oldu, çocuklarımızın sevinci haneleri doldurdu, esnaf kardeşlerim, kepenklerini bereketle 'Bismillah' diyerek yeniden açıldı. Şimdi bu alandaki coşkuya, bizi bir araya toplayan güzelliklere bakıyorum da binlerce kez şükürler olsun diyorum. Bugün de 8 bin 448 hak sahibi kardeşimiz için konutlarımızın yer belirleme kuralarını çekiyoruz.
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