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  • Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı!
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de Şam-Deyrizor yolunda meydana gelen trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı. Suriye'de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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