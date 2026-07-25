Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de Şam-Deyrizor yolunda meydana gelen trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı. Suriye'de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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