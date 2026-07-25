Emine Erdoğan’dan Van Gölü mesajı: Tabiata sahip çıkmak ortak vazifemizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van Gölü'nün Türkiye'nin en kıymetli doğal hazinelerinden biri olduğunu belirtti.

SIFIR ATIK VAKFI ÖNCÜLÜK ETTİ

Gölün korunmasının yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin de sorumluluğu olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, " Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri. Bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir" dedi. Emine Erdoğan paylaşımında, Sıfır Atık Vakfı'nın öncülüğünde 2021 yılında başlatılan Van Gölü Havzası Koruma çalışmaları kapsamında dip çamuru temizliği, arıtma tesislerinin entegrasyonu ve dere yataklarının rehabilitasyonu gibi çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Vakıf da yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün ekolojik geleceğini güvence altına almak amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Çevre seferberliğine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Emine Erdoğan, " Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım" çağrısında bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör