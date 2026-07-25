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  • Göklerdeki gücümüz NATO görevinde: Türk Hava Kuvvetleri Danimarka'nın F-35 uçağına havada yakıt ikmali gerçekleştirdi!

Göklerdeki gücümüz NATO görevinde: Türk Hava Kuvvetleri Danimarka'nın F-35 uçağına havada yakıt ikmali gerçekleştirdi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO hava sahasında icra edilen "Dinamik Hedefleme" görevi kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı ile Danimarka Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Göklerdeki gücümüz NATO görevinde: Türk Hava Kuvvetleri Danimarka’nın F-35 uçağına havada yakıt ikmali gerçekleştirdi!
AA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göklerdeki gücümüz NATO semalarında. NATO (Polonya) hava sahasında icra edilen 'Dinamik Hedefleme' görevine katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı, Danimarka Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçağına havada yakıt ikmalini başarıyla gerçekleştirdi. Birlikte daha güçlü, her zaman hazır." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, göreve ilişkin görüntüler de yer aldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#NATO #MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

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