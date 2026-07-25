İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz’deki kirli planlar ’Mavi Vatan’a takıldı!

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tarihi hamleleriyle kirli planlarını hayata geçirmek isteyen İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin oyunlarını bir bir bozuyor. KKTC'ye inşa edilmesi planlanan 101 kilometrelik boru hattı ve Akdeniz'de sismik araştırmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan edildi.

Hattın tamamlanmasıyla Türkiye'den Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya doğalgaz tedariki yapılabilecek bir güzergâh dizayn edilmiş olacak. Çift yönlü tasarlanan hattın, gelecekte Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla KKTC'ye güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz şekilde enerji sağlanacak.

Türkiye Mavi Vatan'da attığı tarihi adımlar, planladığı projeler ve yerli sondaj gemileriyle birlikte, İsrail başta olmak üzere Yunanistan ve GKRY'yi paniğe sevk ediyor. Yükselen Türkiye'den rahatsızlıklarını her fırsatta ilan edilen üçlü ittifak; Ankara'nın hamlelerini engellemeye çalışsa da jeopolitik gerçekler karşısında çaresiz kalıyorlar.

Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Caner sabah.com.tr'ye konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bölgeye ilişkin önemli bilgiler veren Mustafa Caner özellikle, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemleri hesaplı ve stratejik bir çizgiyi takip ediyor, Türkiye hem enerji hem de güvenlik anlamında Avrupa'nın görmezden gelemeyeceği bir belirleyici pozisyona sahip, İsrail'in enerji ve ekonomi tabanlı görünen eylemlerinin altında salt jeopolitik gerekçeler yatıyor ve bunlardan biri de Türkiye'yi sıkıştırmak ve sınırlandırmaya çalışmak." vurgusunu yaptı.

Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Caner

İSRAİL'İN TÜRKİYE'Yİ ÇEVRELEME STRATEJİSİ

İsrailli yetkililerin 'Denizde Türk ordusuyla temas yaşanabilir' gibi provokatif açıklamaları son dönemde artarken, Mustafa Caner, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki amacı ve GKRY/Yunanistan ile işbirlikleri konusunda, "Filistin ve İran sahalarında sıkışan İsrail, yayılma ve Türkiye'yi çevreleme stratejisi gereğince Doğu Akdeniz'de kendisine bir çıkış yolu aramaya çalışıyor." dedi.