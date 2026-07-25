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  • İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz'deki kirli planlar 'Mavi Vatan'a takıldı!

İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz'deki kirli planlar 'Mavi Vatan'a takıldı!

Türkiye’nin Mavi Vatan’daki stratejik hamleleri ve KKTC’ye uzanacak 101 kilometrelik yeni doğalgaz boru hattı projesi, Doğu Akdeniz’deki tüm jeopolitik dengeleri sil baştan şekillendiriyor. Filistin, Lübnan ve İran hattında sıkışan terör devleti İsrail’in Türkiye’yi çevreleme planı 'Mavi Vatan'a takılırken; Atina’da ise İsrail’in tuzağına düşüldüğü itirafları yükselmeye başladı. Ankara’nın kara, deniz ve diplomaside attığı peş peşe tarihi adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji kriziyle boğuşan Avrupa’yı da ezber bozacak bir çizgiye zorluyor. SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Caner sabah.com.tr'ye konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde çarpıcı detaylara dikkat çekti ve önemli bilgiler verdi.

İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz’deki kirli planlar ’Mavi Vatan’a takıldı!
ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tarihi hamleleriyle kirli planlarını hayata geçirmek isteyen İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin oyunlarını bir bir bozuyor. KKTC'ye inşa edilmesi planlanan 101 kilometrelik boru hattı ve Akdeniz'de sismik araştırmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan edildi.

İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz’deki kirli planlar ’Mavi Vatan’a takıldı!

TÜRKİYE-KKTC DOĞAL GAZ HATTI PROJESİ

Hattın tamamlanmasıyla Türkiye'den Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya doğalgaz tedariki yapılabilecek bir güzergâh dizayn edilmiş olacak. Çift yönlü tasarlanan hattın, gelecekte Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla KKTC'ye güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz şekilde enerji sağlanacak.

İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz’deki kirli planlar ’Mavi Vatan’a takıldı!

Türkiye Mavi Vatan'da attığı tarihi adımlar, planladığı projeler ve yerli sondaj gemileriyle birlikte, İsrail başta olmak üzere Yunanistan ve GKRY'yi paniğe sevk ediyor. Yükselen Türkiye'den rahatsızlıklarını her fırsatta ilan edilen üçlü ittifak; Ankara'nın hamlelerini engellemeye çalışsa da jeopolitik gerçekler karşısında çaresiz kalıyorlar.

Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Caner sabah.com.tr'ye konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bölgeye ilişkin önemli bilgiler veren Mustafa Caner özellikle, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemleri hesaplı ve stratejik bir çizgiyi takip ediyor, Türkiye hem enerji hem de güvenlik anlamında Avrupa'nın görmezden gelemeyeceği bir belirleyici pozisyona sahip, İsrail'in enerji ve ekonomi tabanlı görünen eylemlerinin altında salt jeopolitik gerekçeler yatıyor ve bunlardan biri de Türkiye'yi sıkıştırmak ve sınırlandırmaya çalışmak." vurgusunu yaptı.

Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Caner

İSRAİL'İN TÜRKİYE'Yİ ÇEVRELEME STRATEJİSİ

İsrailli yetkililerin 'Denizde Türk ordusuyla temas yaşanabilir' gibi provokatif açıklamaları son dönemde artarken, Mustafa Caner, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki amacı ve GKRY/Yunanistan ile işbirlikleri konusunda, "Filistin ve İran sahalarında sıkışan İsrail, yayılma ve Türkiye'yi çevreleme stratejisi gereğince Doğu Akdeniz'de kendisine bir çıkış yolu aramaya çalışıyor." dedi.

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İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz’deki kirli planlar ’Mavi Vatan’a takıldı!

Mustafa Caner, "İsrail'in coğrafi yayılmacılığı, Lübnan, Filistin ve İran coğrafyalarında tıkandığı ölçüde Doğu Akdeniz'den kendine yol bulmaya çalışıyor. Bu durumun maddi altyapısını ise son 10 yılda iyiden iyiye hazırlamaya başlamıştı. 2019'daki Doğu Akdeniz Gaz Forumu, bugünkü duruma hazırlayan köşe taşlarından biridir. Burada görmemiz gereken gerçeklik şu: İsrail'in enerji ve ekonomi tabanlı görünen eylemlerinin altında salt jeopolitik gerekçeler yatıyor ve bunlardan biri de Türkiye'yi sıkıştırmak ve sınırlandırmaya çalışmak." ifadelerini kullandı.

İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz’deki kirli planlar ’Mavi Vatan’a takıldı!

DOĞALGAZ PROJESİ TÜRKİYE VE KKTC'YE NELER KAZANDIRACAK?

Türkiye, KKTC'ye inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hattı ve Akdeniz'de sismik araştırmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan etti.

101 kilometrelik Doğal-Gaz Hattı Projesi'nin Türkiye ile KKTC'ye neler kazandıracağı konusunda Mustafa Caner, "Bu doğalgaz boru hattı hem Türkiye ve KKTC arasındaki enerji akışını hem de Türkiye'den Avrupa'ya enerji akışını mümkün kılacak bir niteliğe haiz. Dolayısıyla sadece ikili ilişkileri ekonomik olarak tahkim etmeyecek aynı zamanda Avrupa ile ekonomik ve enerji ilişkilerini de besleyecek." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'nın düştüğü enerji bunalımına da dikkat çeken Caner, "Avrupa ülkeleri açısından son derece olumlu bir fırsatın belireceği anlaşılıyor. Elbette bu durum Avrupa'yı Kıbrıs meselesinde Türklerin siyasi hak ve kazanımlarına riayet eden yapıcı bir çözüm yönünde hareket etmelerini de teşvik edebilir." ifadelerine yer verdi.

İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz’deki kirli planlar ’Mavi Vatan’a takıldı!

YUNANİSTAN'DAN 'İSRAİL'İN TUZAĞINA DÜŞTÜK' İTİRAFI

"Yunanistan'ın adaları gerekçe göstererek gerilimi tırmandırmasının arkasındaki temel strateji nedir? Yunanistan'ın İsrail ile yakın işbirliğinin altında neler yatıyor?" sorusunu yanıtlayan Mustafa Caner şunları söyledi:

2019'daki Doğu Akdeniz Gaz Forumu; Yunanistan, GKRY ve İsrail'in katılımıyla ortaya çıkan bir Türkiye karşıtı girişimdi. Bu girişimde Mısır da yer almasına rağmen Türkiye-Mısır yakınlaşması ve pek çok alandaki işbirliği, bu forumun Türkiye karşıtı bir blok olarak temayüzünü engelledi. Ayrıca bu Forum'un Körfez ülkelerini de kapsayarak daha geniş bir Türkiye karşıtı pozisyon üretme imkanı da yine Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle geliştirdiği derin işbirlikleri sayesinde akamete uğradı. Sonunda Yunanistan ve İsrail'den başka kimse kalmadı ve Yunanistan kamuoyu ve siyasileri de İsrail'in tuzağına düştüklerini itiraf ediyorlar bugün. Dolayısıyla Yunanistan, Türkiye'ye karşı doğru adımları atmak için İsrail ile ilişkilerini sorgulamalı.

İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz’deki kirli planlar ’Mavi Vatan’a takıldı!

"NATO ZİRVESİ O GERÇEKLİĞİN İLANI OLDU"

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Türkiye'nin uluslararası arenadaki yükselen gücünü tüm dünyaya ve Türkiye karşıtlarına açıkça gösterdi.

NATO Zirvesi ve Avrupa'nın enerji güvenliği konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Mustafa Caner, "Avrupa'nın kafası hala karışık. Kendi maddi ihtiyaçları ve jeopolitik gerçeklikler ile Türkiye karşıtı kronik irrasyonel tutumları arasında sarkaçlanıp duruyorlar. Umarız yakın zamanda daha rasyonel bir çizgide hareket ederler. Zira Türkiye hem enerji hem de güvenlik anlamında Avrupa'nın görmezden gelemeyeceği bir belirleyici pozisyona sahip. NATO zirvesi de bu temel gerçekliğin uluslararası diplomasi sahnesinde ilanı oldu." dedi.

İsrail sıkıştı, Yunanistan tuzağa düştü: Doğu Akdeniz’deki kirli planlar ’Mavi Vatan’a takıldı!

"TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ EYLEMLERİ HESAPLI VE STRATEJİK BİR ÇİZGİYİ TAKİP EDİYOR"

Doğu Akdeniz'de önümüzdeki dönemde neler yaşanabileceğine ve güncel gelişmelere vurgu yapan Mustafa Caner, "Doğu Akdeniz'deki enerji denklemi doğrudan jeopolitik dengeler tarafından şekillenmekte ve sonuçta yine o jeopolitik dengeleri şekillendirmektedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemleri hesaplı ve stratejik bir çizgiyi takip ediyor. Ayrıca Doğu Akdeniz, Türkiye'nin diğer bölgelerdeki siyasi-askeri pozisyonundan bağımsız değil. Suriye ve Lübnan'da yoğunlaşan Türkiye'nin güç projeksiyonu, mutlaka Doğu Akdeniz'e de yansıyor. Bu sebeple holistic bir bölgesel tasavvur içinde dosyaları birbiriyle ilişkili ele almak gerekiyor. Türk-ABD ilişkilerindeki ivmelenme ve İsrail'in bundan duyduğu rahatsızlık da yine Doğu Akdeniz'de yansımasını bulacaktır." sözlerini kullandı.

#MAVİ VATAN #İSRAİL #YUNANİSTAN #TÜRKİYE #NATO ZİRVESİ

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