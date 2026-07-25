Kahraman şehitlerin haritası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarihi saptırmak ve Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı algı oluşturmak üzere kurgulanan ve çeşitli odaklarca yayımlanan haritalardaki gerçek dışı bilgilerin önüne geçmek amacıyla bir çalışma başlattı. MSB Harita Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, vatan toprakları dışında 48 ülkede bulunan 172 şehitlik ve anıt dijital ortamda haritalandırıldı. "Yurt Dışı Türk Şehitlikleri ve Anıtları Haritası" oluşturularak "www.harita.gov.tr" adresinde hizmete sunuldu.

1/15 milyon ölçekli haritada, Yeni Zelanda'dan Filistin'e; Kanada'dan Portekiz'e; KKTC'den Bosna Hersek'e Türk tarihinde yaşanan olaylara ilişkin bilgiler yer alıyor. Kanada'da 27 Ağustos 1982'de Ermeni teröristlerce şehit edilen Ottava Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Atilla Altıkat anıtından, İsrail'de Taberiye Gölü şehit düşen ilk hava şehitleri Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey anısına olayın gerçekleştiği yerdeki anıta; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yer alan 1963-1974 arasında şehit edilen Türklerin Limasol, Larnaka, Gazi Baf gibi lokasyonlardaki şehitliklere, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere karşı esir düşen Türk askerlerinin Myanmar'daki mezarlarına kadar detaylı haritalandırma yapıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör