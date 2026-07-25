Madalyalı Gazi’den Ongun’a suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet ve yolsuzluk davasının soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan ve tanıklık yapan Devlet Övünç Madalyalı Gazi Celal Çakmak, kendisine yönelik skandal ifadeler kullanan eski İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında suç duyurusunda bulundu. Ongun, 30 Haziran 2026'da yapılan duruşmadaki savunmasında mahkeme heyeti ve salondakilerin gözü önünde Gazi Celal Çakmak'ı hedef almıştı. Ongun, "Bana rüşvet iftirasını attıktan sonra bir dolandırıcı olduğu ortaya çıkan Celal Çakmak hem müşteki, hem şüpheli, hem de gizli tanık olmuştur. Kendisini TSK gazisi olarak tanıtan bu dolandırıcı için Genelkurmay'a yazı yazdım. Hemen yanıt geldi. Gazi değilmiş. Kusursuz dolandırıcı ama serbest" ifadelerini kullanarak açıkça çirkin iddialarda bulundu ve hakaretler yağdırdı.

KAMU DAVASI

Gazi Çakmak, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Ongun hakkında "Alenen Zincirleme Hakaret" ve "Adaleti Yanıltmaya Teşebbüs" suçlarından şikayetçi oldu. Savcılığa sunulan belgede, Çakmak'ın hiçbir sabıka veya arşiv kaydının bulunmadığı, tamamen vatandaşlık görevi bilinciyle adli makamlara ifade verdiği, Ongun'un tutuklu yargılandığı dava dosyasında kendi savunmasını inandırıcı kılabilmek adına kahraman bir gaziye "dolandırıcı" ve "gazi değil" şeklinde hakaret etmesinin Yargıtay emsal kararlarınca da açıkça suç teşkil ettiği ifade edilerek, Ongun hakkında kamu davası açılması talep edildi. Dilekçede, 2012'de Hakkari Dağlıca üs bölgesinde teröristlerle girilen saatlerce süren şiddetli çatışmada kahramanca savaşan Çakmak'ın gazi olarak malulen emekli olduğu ve "Devlet Övünç ve Üstün Fedakarlık Madalyası ile Beratı" ile ödüllendirildiği kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör