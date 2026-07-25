Sarıgül’den vatandaşa tekmeli saldırı

Sarıgül’den vatandaşa tekmeli saldırı
Nazrin MALİKOVA

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii önünde cuma namazı çıkışında yaşanan gerginlik sırasında, CHP Erzincan eski Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün bir milletvekiline tekme atması kamuoyunda büyük tepki çekti. Ankara'da Özgür Özel ve beraberindeki heyet cuma namazını kılmak üzere Hacı Bayram Veli Camii'ne geldi. Heyetin camiden çıkışı sırasında kalabalık arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında Özel destekçileri alkışlarla destek verirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği belirtilen bir vatandaş ise 'yuh' diyerek bu kişilere tepki gösterdi.

Bu sırada CHP Erzincan Eski Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yürüyen kişiye yaklaşarak bacağına tekme attığı anlar çevrede bulunan kameralar tarafından kaydedildi. Polis ekipleri arbedeyi ayırarak olayların büyümesini önledi. Sarıgül'ün CHP'den istifa ederek Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye katılma kararı aldığı belirtildi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ANKARA

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