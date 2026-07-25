SON DAKİKA... Yeni Parti'nin A Takımı belli oldu! İşte Özgür Özel'in MYK'sı...
SON DAKİKA... CHP'de mutlak butlan sonrası yaprak dökümü yaşandı... Özgür Özel, dün 90 vekil ile CHP'den istifa ederek Yeni Parti'nin kuruluş imzasını attı. Bugün ise Yeni Parti'nin A Takımı açıklandı. İşte Özgür Özel'in MYK'sı...
SON DAKİKA... CHP'de mutlak butlan sonrası yaprak dökümü yaşandı... Özgür Özel, dün 90 vekil ile CHP'den istifa ederek Yeni Parti'nin kuruluş imzasını attı. Bugün ise Yeni Parti'nin A Takımı açıklandı. İşte Özgür Özel'in MYK'sı...
- Genel Sekreter: Yunus Emre
- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre