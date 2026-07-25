Tarihe yön veren profesör

Osmanlı tarihini dünya akademisinin gündemine taşıyan, kaleme aldığı eserlerle tarih yazımına yön veren, ömrünü ilme adayan Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 10. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anılıyor. Cambridge Üniversitesi Uluslararası Biyografi Merkezi'nce, dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2 bin bilim adamı arasında gösterilen ve 'Tarihçilerin kutbu' olarak hafızalara kazınan İnalcık, geride bıraktığı eşsiz ilim mirasıyla gelecek nesillere ışık tutmayı sürdürüyor.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

7 Eylül 1916'da İstanbul'da dünyaya gelen İnalcık, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden 1940 yılında mezun oldu. 1942'de "Tanzimat ve Bulgar Meselesi" başlıklı teziyle doktorasını tamamlayan İnalcık, aynı yıl Yeni Çağ Kürsüsü'nde akademik hayatına başladı. 1947'de Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilen İnalcık, 1952 yılında "Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği" çalışmasıyla profesör unvanını aldı. 1972'de ABD'deki Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü'nde görev yaparak Osmanlı tarihini dünya akademisinin gündemine taşıdı. 1973 yılında yayımlanan "The Ottoman Empire: The Classical Age 1300- 1600" adlı eseri, Osmanlı tarihi alanında temel başvuru kaynaklarından biri haline geldi. 1978'de Royal Asiatic Society tarafından şeref üyeliğine seçilen İnalcık, 1986 yılında Chicago Üniversitesi'nden emekli oldu.



BİRÇOK ÖDÜL ALDI

OSMANLI tarihi üzerine çok sayıda eser kaleme alan ve 7 dil bilen Prof. Dr. Halil İnalcık, 25 Temmuz 2016'da 100 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'ye döndükten sonra akademik çalışmalarını ülkesinde sürdürdü. Kariyeri boyunca İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Ödülü, Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet Madalyası, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, TBMM Onur Ödülü ve TÜRKSOY Onur Madalyası başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör