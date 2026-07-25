Türk camilerine 23 saldırı oldu
DÜNYA genelinde İslamofobi hız kesmiyor. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Vekili Büyükelçi Esin Çakıl, "2026 yılında yurt dışındaki Türk camilerine 23, diğer ülkelerin camilerine 6, Kur'an-ı Kerim'e 5, vatandaşlarımıza 7, mektup ve e-posta yoluyla 4, diğer kategorilerde ise 23 olmak üzere toplam 68 saldırının gerçekleştiğini gördük" dedi. Sunumunda ırkçılık, ayrımcılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı konularını yakından takip ettiklerini belirten Çakıl, Türkiye'nin dünyadaki en geniş diplomatik ağa sahip üçüncü ülke konumunda olduğunu, başkonsolosluk sayılarına bakıldığında ise dünya genelinde birinci olduğunu söyledi.
Haber Girişi