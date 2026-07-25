Ulusal Vefa Programı’na 1,2 milyar TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara destek olduklarını belirtti. Programın ülke genelinde yürütüldüğünü ve 2022'de ulusal program haline getirildiğini anımsatan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz 15 günde bir hanelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın ev temizliğini, kişisel bakımlarını, ihtiyaç halinde yemeklerini, market ve ilaç alışverişlerini karşılıyor."

BÜTÇESİ 5,1 MİLYAR TL

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın bu yılki bütçesinin 5,1 milyar lira olduğunu hatırlatan Göktaş, "Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen bu hizmeti kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısında aktardığımız 2,6 milyar liranın ardından şimdi de temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü dönem ödemesi olan 1,2 milyar lirayı SYDV'lere aktardık" bilgisini verdi. Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla her zaman yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör