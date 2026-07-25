Yeni gözaltılar olabilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturması kapsamında yeni gözaltılar olabileceğini söyledi. Katıldığı televizyon yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde yürütülen Şile Belediyesi soruşturması sırasında ortaya çıkan bulgularla şekillendiğini belirtti. 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği aracılığıyla yaklaşık 245 milyon dolar bağış toplandığını hatırlatan Gürlek, bunun dönemin kuruyla yaklaşık 4.3 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti. Gürlek, soruşturmada ulaşılan mali verilere göre Haluk Levent'in yasal bahis şirketlerinde toplam 990 milyon TL bahis oynadığının tespit edildiğini vurguladı.

Haluk Levent'in 12 Temmuz'da yurtdışına gitmek isterken, hakkında çıkarılan yurtdışı çıkış yasağını öğrendiğini söyleyen Gürlek, bu gelişme üzerine cep telefonunu kapattığı kaydetti. Savcıların telefon sinyalinin kesilmesini kaçma hazırlığı olarak değerlendirdiğini ifade eden Gürlek, Haluk Levent'in İzmir'e giderek tekneyle Yunan adalarına geçmeyi planladığının değerlendirildiğini belirtti. Gürlek, bu nedenle operasyon tarihinin öne çekildiğini ve gözaltı kararı verildiğini anlattı. Soruşturmanın sürdüğüne dikkat çeken Gürlek, dosyadaki çok sayıda senet, para transferi ve taşınmaz devrinin incelendiğini, yeni deliller doğrultusunda yeni operasyonlar ve gözaltılar olabileceğini belirtti. Gürlek, "Çok büyük bir organizasyon var" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör