Bakan Kacır: “Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olarak hizmet verecek”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda devam eden Terminal İstanbul projesinin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin yakında hizmete alınacağını belirten Kacır, “Binlerce girişimciye, teknoloji şirketine ve yatırımcıya ev sahipliği yapması hedeflenen merkez, evrensel ölçekte hızlandırma programları, ortak çalışma alanları ve kuluçka merkezleriyle dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olarak hizmet verecek” dedi.
Kacır, Terminal İstanbul projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda devam eden Terminal İstanbul projesinin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kacır, "Terminal İstanbul başlangıç etabı. Dünyanın en büyük girişimcilik merkezinin ilk adımı. Çok yakında." ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ
Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Atatürk Havalimanı'nda kurulacak Terminal İstanbul, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini ve genç girişimcilerini dünya devleriyle buluşturacak. Binlerce girişimciye, teknoloji şirketine ve yatırımcıya ev sahipliği yapması hedeflenen merkez, evrensel ölçekte hızlandırma programları, ortak çalışma alanları ve kuluçka merkezleriyle dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olarak hizmet verecek. Terminal İstanbul, kurulan stratejik uluslararası işbirlikleri sayesinde küresel bilgi birikimi, sermaye ve deneyimi doğrudan Türkiye ekosistemine kazandıracak. Bu kapsamda dünyanın en büyük hızlandırıcılarından Techstars ile kurulan ortaklık, küresel aktörlerin merkez bünyesinde aktif şekilde yer almasının en güçlü örneklerinden biri olacak. Pakistan, Katar, Paris ve Londra başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yürütülen temaslar ile Türk diasporası ve uluslararası teknoloji platformlarıyla kurulan bağlantılar sayesinde Türk girişimlerinin küresel pazarlara erişimi sistematik şekilde desteklenecek.
KÜMELENME YAPISI OLUŞTURULACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Tech Visa programıyla dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yüksek potansiyelli girişimlerin Terminal İstanbul bünyesinde faaliyet göstermesinin önü açılacak. "Soft landing" programları, hibe, muafiyet ve teşvik mekanizmaları ile yabancı girişimlerin Türkiye pazarına hızlı adaptasyonu sağlanırken, yerli girişimlerin de buradan küresel pazarlara açılmaları desteklenecek. Merkez, paylaşımlı laboratuvarlar, yüksek maliyetli cihazlara ortak erişim imkanı, sarf malzeme tedarik merkezleri ve dijital altyapı çözümleriyle özellikle derin teknoloji girişimlerinin ticarileşme süreçlerini hızlandıracak. Bu sayede akademik çalışmaların ve AR-GE çıktılarının ticarileşememe sorununa doğrudan çözüm üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca 34 farklı teknoloji dikeyinde yerli teknoloji liderleri ve global şirketlerin katkısıyla oluşturulacak kümelenme yapısı sayesinde, yapay zekadan biyoteknolojiye, mobiliteden uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda dikey uzmanlık sağlanacak.