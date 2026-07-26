Bakan Kacır: “Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olarak hizmet verecek”

DÜNYANIN EN BÜYÜK GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ



Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Atatürk Havalimanı'nda kurulacak Terminal İstanbul, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini ve genç girişimcilerini dünya devleriyle buluşturacak. Binlerce girişimciye, teknoloji şirketine ve yatırımcıya ev sahipliği yapması hedeflenen merkez, evrensel ölçekte hızlandırma programları, ortak çalışma alanları ve kuluçka merkezleriyle dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olarak hizmet verecek. Terminal İstanbul, kurulan stratejik uluslararası işbirlikleri sayesinde küresel bilgi birikimi, sermaye ve deneyimi doğrudan Türkiye ekosistemine kazandıracak. Bu kapsamda dünyanın en büyük hızlandırıcılarından Techstars ile kurulan ortaklık, küresel aktörlerin merkez bünyesinde aktif şekilde yer almasının en güçlü örneklerinden biri olacak. Pakistan, Katar, Paris ve Londra başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yürütülen temaslar ile Türk diasporası ve uluslararası teknoloji platformlarıyla kurulan bağlantılar sayesinde Türk girişimlerinin küresel pazarlara erişimi sistematik şekilde desteklenecek.