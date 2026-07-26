’Cesedi yok et’ diye 100 bin lira verdi

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Tunceli eski valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklandı. İfadelerde yeni detaylar da ortaya çıktı. Tutuklu tanıklardan Turan Güler ise Handan Sonel'in kendisine, oğlunun Gülistan Doku'yu 2 el ateş ederek öldürdüğünü söyleyerek cesedi alıp yok etmesi için 100 bin lira verdiğini söyledi.

Tunceli'de cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de "Suç delillerine yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklandı. Hâkimlik; tanık ifadeleri, konutta yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller, ruhsatsız olduğu değerlendirilen silah, soruşturma konusu araç ve iletişim kayıtları ile henüz tamamlanmayan bilirkişi incelemelerini birlikte değerlendirerek Handan Sonel'in tutuklanmasına karar verdi. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Güler ifadesinde, Handan Sonel'in, kendisine "Tek oğlumun o kızla evlenmesini istemiyordum Oğlum, 2 el ateş ederek Gülistan Doku'yu öldürmüş" diyerek, cesedi alıp yok etmesi için kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü.

PANİK HALİNDE GELDİ

Valilik konutunun mutfağında çalışan Selvi Yeşil ise ifadesinde, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 13.00 ile 13.30 arasında Handan Sonel'in panik halinde mutfağa geldiğini ve "Selvi Hanım hemen çıkın. Bırakın, çabuk çıkın, evinize gidin" dediğini, saat 13.36'da da konuttan çıktığını anlattı. Her kendisinin hazırladığı kahvaltıyı yapan Mustafa Türkay Sonel'in 5 Ocak'tan sonra 3-4 gün boyunca kahvaltı yapmadığını da anlatan Yeşil, odasından çıkmadığını ve okula gitmediğini de söyledi.

4 KOLİDE NE VARDI?

Valilik konutunda çalışan temizlik personeli Gönül Gülmez ise Gülistan Doku'nun kaybolduğuna ilişkin haberler çıkması üzerine Tuncay Sonel'in oğluna çok kızdığını ve odadaki eşyaları dört koliye doldurup çalışanlara ve korumalara "Bunları çöpe atın" dediğini ileri sürdü.

15 YILLIK TELEFON HATTINI KAPATTI

İlk operasyonun ardından, 15-20 yıldır kullandığı hattı kapatarak, kızının adına kayıtlı yeni bir hattı kullanmaya başladığı ortaya çıkan Handan Sonel'in, oğlunun tutuklanmasının ardından yaptıkları görüşmede Mustafa Türkay Sonel'e "Arabalar temiz çıkıyor" dediği, bu arada oğlunun üçüncü şahıslara küfrettiği ve tartıştıkları da belirlendi. Handan Sonel, evinde yapılan aramada ele geçirilen ruhsatsız tabancanın ise nereden geldiğini ya da kimden temin edildiğini bilmediğini öne sürdü.