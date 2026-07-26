CHP'nin Sarıyer etkinliğindeki 'Cast Ajansı' iddialarına soruşturma

CHP’nin Sarıyer’de düzenlediği etkinliğe, cast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar sonrası yapılan şikayet doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

CHP’nin Sarıyer etkinliğindeki ’Cast Ajansı’ iddialarına soruşturma
Deniz YUSUFOĞLU

CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği etkinliğe, cast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Tartışmalar devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikâyet dilekçesi sunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, etkinliğe ilişkin ortaya atılan iddialar ile bu konuda yapılan yayınlar tüm yönleriyle incelenecek.

Başsavcılık, araştırmaların tamamlanmasının ardından şikâyete konu edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıkladı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#CHP #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #SARIYER

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