Gürsel Tekin: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey, iki kişi bilebilir

CHP'de yaşanan "paralı figüran" tartışmalarına tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, söz konusu iddiaları "FETÖVARİ kirli bir tuzak" olarak nitelendirerek, komployu kuranların tespiti için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Gürsel Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir çamur medyanın operasyonuna karşı karşıya kalmamak için salonumuz sınırlı sayıda olduğu için arkadaşlarımızın isimlerini aldık. Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 10 aydır buradayız. Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz. Birçok arkadaşlarımız kendi imkanları ile geliyor. Bir kısım genç arkadaşımız da sayı çok olunca bizden ulaşım desteği istedi. Onun dışında para harcayacak durumumuz yok.

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ"

Bize salona tahsis eden Sarıyer Belediye başkan ve yöneticileri linç edildi. İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım. Ajans, cast... Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir. Gece hemen suç duyurusunda bulunduk. Hiçbir kirli tarafta olmadık, kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse sayın savcılar dibine kadar gideceksiniz. Bu FETÖ'cülerin tezgahının sorumlusu kimse gideceğiz üzerine. 70 kişi eksik olsa ne olur fazla olsa ne olur.

"YAPACAĞINIZ REZİLLİĞİN BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNİZ"

Önce bir araba geliyor, salona gelecekler. Salonda genel başkan konuşurken negatif slogan atacaklardı. Bizi linç edecekler diyorlar. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz. Cenaze töreninde kirli medyalarda Kılıçdaroğlu protesto ediliyor diyorlar. Bu arkadaşlar CHP'li değiller. CHP'deki iç kavganın tarafı neden oluyorlar. Dertleri varmış. Koskoca bu salonun etrafında 700-800 arkadaşımız içeri giremedi.

"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

Şeytan üçgeni dediğimiz bu üçgen ne zaman itirafçılarla ilgili laf etsem bu kirli medyanın kimyası bozuluyor. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü, iş adamlarıdır. Kurumlarında kudretli durmanın yolunu arar ve siyasetçi satın alırlar. Bu kişi CHP'nin iki önemli aktörünü satın almış. Özgür Karabat ikincisi Burhanettin Bulut. Burhanettin Bulut medya satın almaya bakan kişi. Birgün Gazetesi'ne çok üzüldüm. Nasıl kirlendiniz yahu? Bu ne? Aziz İhsan Burhabettin'i satın alıyor Burhanettin de gazeteleri satın alıyor. Evime Birgün'den başka gazete girmiyordu. Düştüğünüz duruma bakın. Kefenlerimizi giyerek geldik, sizden korkan sizin gibi olsun.

Dün iki haber Pencere ve Birgün Gazetesi'nden çıktı. İşte faturalar. Elbette saldırılar ile karşı karşıya kalacağız. Arkadaşlarımıza söyledim, içeride de dışarıda da mücadeleye var mısınız dedim.

Dün aklımızın hiçbir döneminde böyle tezgahlı şeylerle işimiz olmaz. Dün iki milli hakemimiz sadece bizleri desteklediği için 5 dakikada üyelikten sildiler. biri FIFA hakemi. Gerekçe paylaşımlarıdır. Rozetlerini yeniden taktırdık. Sizin çeteleriniz yüzündendi bu. 5 dakikada attılar ama dün baba ocağına geri döndüler. Bunların iftiralarıyla neler çektik. Bu saatten sonra götüreceğim. Doğru haberleriniz varsa hiç itirazımız yok. En ağır sorularınıza cevap verilecektir.