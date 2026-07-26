Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 25 yaşında şehadete yürüyen Kurra Hafız İbrahim Yılmaz'ın kızı Hatice Hifa Yılmaz, annesinden dinlediği hatıralarla büyüyen yüreğindeki baba özlemini kâğıda döktü. O kapkaranlık gecede henüz 9 aylık bir bebek olan Hatice Hifa; İstanbul Darbe Ana Davası'nın "en küçük müdahili" sıfatıyla hukuk mücadelesinin simgelerinden oldu.

'CENNETTE BULUŞACAĞIZ'

Hatice Hifa'nın babasının şehadetinin 10. yılında kaleme aldığı mektup, FETÖ ihanetinin açtığı derin yaraları ve şehit emanetlerinin gururlu duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mektupta yer alan duygu dolu ifadelerden bazıları şöyle:

Canım babacığım, bugün sen bu vatan için şehadete yürüyeli tam on yıl oldu. Sen gittiğinde ben henüz 9 aylık, minicik bir bebektim. Şimdi ise 10. yaşıma yaklaştım. Seni hatırladığım hiçbir zaman da göremedim, sesini duyamadım, kokunu içime çekemedim babacığım. Ama seni o kadar iyi tanıyorum ki... Çünkü annem bana seni hiç bıkmadan o güzel gözleri parlayarak anlatıyor. Senin o yumuşak sesini, kimseyi kırmayan o naif halini hep annemden öğrendim. Bize her zaman "Siz bana Allah'ın emanetisiniz" deyişini, "Ben babasının kuzusuyum" diye sevişini ama en çok da senin Kur'an'a olan aşkını anlatıyor annem...

Ben de senin gibi şehit olmak istiyorum ama bu nasip işiymiş. Dünyada senden ayrı kaldım, cennette ayrı kalmak istemiyorum. Ben en azından seninle aynı mertebede olmak için hafız olmak istiyorum. Ben senin gibi bir Kur'an hafızı olacağım, sana söz veriyorum canım babam. Sen 25 yıllık o kısacık ömrüne neler neler sığdırmışsın. Senin o güzel adına layık bir evlat olmak için büyüyorum.