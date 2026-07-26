’Tarihçilerin Kutbu’nu rahmetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı ve Balkan tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda saygınlık kazanan, "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılında özel bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı vefatının 10'uncu yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum."

SAYILI BİLİM ADAMLARINDAN BİRİYDİ

Osmanlı tarihi üzerine çok sayıda eser kaleme alan ve 7 dil bilen Prof. Dr. Halil İnalcık, 25 Temmuz 2016'da 100 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal bilimler alanında sayılı bilim adamı arasında gösterilen ve 'Tarihçilerin kutbu' olarak hafızalara kazınan İnalcık, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, TBMM Onur Ödülü ve TÜRKSOY Onur Madalyası başta olmak üzere çok sayıda ödül aldı.