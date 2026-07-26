Tarihi Bakırcılar Çarşısı kapılarını açtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya programı kapsamında, yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi, yeni evlerine taşınan depremzede Aslan ailesine konuk oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılış Töreni"nin ardından Malatya Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kurum, ziyaretinin ardından, depremden sonra yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı. Kurdele kesimi sırasında konuşan Bakan Kurum, "Dükkanlarımız Malatya'mıza, buradaki hemşehrilerimize, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı. Yeni açılan iş yerlerini ve çarşıyı dolaşan Bakan Kurum, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Bakan Kurum, daha sonra, Malatya Merkez Çarşı Projesi kapsamında evleri yeniden inşa edilen Nurşen ve Sabri Aslan çiftinin evine konuk oldu.

'BİZİMKİ BİR MUCİZEYDİ'

Aile ile sohbet eden Kurum, "Çok şükür devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Malatya'mıza verdiği sözleri tuttu. Hep beraber yaptık. Devletimiz güçlü bir devlet. Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip etti. Bizler her hafta deprem bölgesine geldik, sizlerle birlikte bu mücadeleyi ortaya koyduk. Bugün çok şükür ki çarşısıyla, dükkanıyla, camisiyle, okuluyla yepyeni bir Malatya ile karşı karşıyayız. Biz o zor günleri birlikte atlattık. Devletin kudretini, gücünü hep birlikte 85 milyona gösterdik" dedi. Nurşen Aslan ise "Yapılamaz" diyenlere rağmen evlerine kavuştuklarını belirterek, "Bizimki bir mucizeydi" ifadesini kullandı.