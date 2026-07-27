Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü! İşte ele alınan konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülkenin savunma sanayii alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü.
Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi, yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti.
"TÜRKİYE 'KAZAN-KAZAN' ANLAYIŞIYLA ADIMLAR ATMAYI SÜRDÜRECEK"
Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayii alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.