Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü! İşte ele alınan konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü.

Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi, yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti.