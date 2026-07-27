CHP ve Yeni Parti’de figüran kavgası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı rozet takma törenine 200'e yakın figüran getirildiği ve salonun bu şekilde doldurulduğu iddialarına CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den sert eleştiriler eşliğinde yalanlama geldi. Basın toplantısı düzenleyen Gürsel Tekin, şunları kaydetti: "Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.

Gece hemen suç duyurusunda bulunduk. Başta ben ve arkadaşlarımız, hiçbir kirli tarafın içinde olmadık. Hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kim kurduysa, kardeşim de olsa, sayın savcılar sonuna kadar gideceksiniz. Bu FETÖvari tezgahın sorumluları kimse mutlaka bulacağız. Devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur?"

FONDAŞ MEDYA İZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendilerine yönelik taraflı yayıncılık yapan fondaş medyaya tepki gösteren Tekin, "Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye bile giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı. Nezaketimiz sınıra kadar geldi. 10 aydır bunlardan neler çektiğimizi biz biliyoruz" ifadelerini kullandı. Özel ve ekibi tarafından bazı medya organlarına kesilen faturaları da belgeleriyle gözler önüne seren Tekin, "Burhanettin Bulut, 'medya satın almaya' bakıyor. Aziz İhsan, Burhanettin'i satın alıyor, Burhanettin de sizin haberlerinizi satın alıyor.

Dün ilk iki haber Pencere ve BirGün'den çıktı. İşte Gazete Pencere'ye kesilen faturalar" dedi. Tekin ayrıca Özel ve ekibinin BirGün Gazetesi'ne kestiği iddia edilen 3.5 milyon liralık faturayı da gösterdi. SABAH'a konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de "Ben de oradaydım. Hikâye anlatıyorlar. Bizim 200-300 adam bulacak gücümüz yok mu da cast ajanslarına para vereceğiz? Öyle bir derdimiz olsa il-ilçelerden anında 10 bin adam getirirdik. Bu insanlar kafalarında nasıl bir CHP yaratıyorlar, anlayamıyorum. Salondakilerin yüzde 90'ını bizzat tanıyorum" şeklinde konuştu. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin başvurusu üzerine iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti kurma sürecinin ardından sahaya yansıyan bu krizde, Özgür Özel cephesinden "figüran" iddialarına yönelik doğrudan bir değerlendirme yansımadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör