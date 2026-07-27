‘Geleneksel değerlerimizi yaşatmalıyız’

Türkiye Geleneksel Güreşler ve Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) tarafından düzenlenen Kökbörü Ligi 2026 Yarı Final Müsabakaları, Antalya'nın İbradı ilçesinde gerçekleştirildi. Müsabakalara STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sporsever katıldı. Burada konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporlar yolculuğuna 2015'te başladıklarını belirterek "Etnospor birliğini kurduk, dünyanın en büyük geleneksel sporlar çatı kuruluşuyuz. Anadolu'daki ciriti biz Orta Asya'daki soydaşlarımıza tanıtalım, Orta Asya'daki soydaşlarımızın kökbörü sporunu da Anadolu'ya tanıtalım dedik.

Kırgız kardeşlerimiz kendi aralarından zaten kökbörü oynuyorlardı, kökbörü bilmeyen takımlarımız da öğrendiler" diye konuştu. Dünyanın karışık bir süreçten geçtiğini, savaşlar ve soykırımların yaşandığını kaydeden Erdoğan, tarihten gelen güçlü mirasla dünyada olup bitenlere sessiz kalınamayacağını ve milletçe güçlü olmak gerektiğini ifade etti. Kültürün, inancın, gelenek ve göreneklerin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Kültür, yemeğimize, sporumuza, giysimize ve her şeyimize yansır. Onun için biz eskiye dair adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi ne kadar gelecek nesillere taşırsak o kadar bizi biz yapan değerleri yaşatma şansımız olur. Bizi biz yapan değerler yaşadığı sürece biz oluruz. Onun için biz geleneksel sporlarımız etrafında hem geleneksel kıyafetlerimizi hatırlayıp yaşatıyoruz hem de geleneksel müziklerimizi yaşatıyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör