MYK sonrası Ömer Çelik’ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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İç ve dış politikaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı cumhurbaşkanımız. Bugün iki temel konu görüşüldü. Birincisi 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümümüzdeki etkinlik. Filenin sultanlarını öncelikle tebrik ediyoruz. Görkemli bir şampiyonluk getirdiler, kendileri ile gurur duyuyoruz.



"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ"

Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması idi. Çok sayıda toplantı yapıyoruz. Siyasi hukuki boyutları olan, çok kapsamlı bir süreç. Şimdiye kadarki irade TBMM'de bir komisyon ile Meclis başkanımız başkanlığındaki çalışmalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bir devlet politikası olarak yürüyor. Bu dinamizm içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonrası önemlidir. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması önemli ama oluşturulan politik atmosfer önemli. Bu süreçte katkılar çok değerli, yapıcı eleştiriler de öyle. Yıkıcı olan eleştiriler ise son derece zararlıdır.



"PROVOKASYONLARA SAĞ DUYULU OLMALIYIZ"

En zor zamanlarda güçlü reformlara imza attık. En büyük takdir, en büyük değer milletimizin fertlerinindir. Milletin arasına Türk Kürt diye Alevi Sünni diye fitne sokmaya çalışan provokasyonlara hedef oldu ülkemiz. Birçok operasyon ile karşı karşıya kaldı. Bu provokasyonlar karşısında sağ duyulu tek bir ferdi diğerine yan göz ile bakmadı. Esas kahramanlar milletimizin bu makul çoğunluğudur, basiretidir. Şimdi bu sağduyuyu aidiyeti ne olursa olsun tüm kesimlerde görüyoruz. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye'dir.



Bütün bunları dikkate alan dar mahalle ideolojileri dışına çıkan, yapıcı bir dille konuşan yaklaşımı üretmeli ve sahiplenmeliyiz. Yakın coğrafyamıza bakınca Türkiye'nin pozitif olarak ayrıştığını görüyoruz. Sandık var, demokrasi var, siyaset yapmanın önü açık. Bunlar büyük değerler. Şimdi bunların büyük değerler olmasına yeni boyutlar eklendi.



"ŞİMDİ GELDİĞİMİZ NOKTA DAHA KRİTİK NOKTADIR"



Bunlara ulaşan yüksek kapasitedeki devletlerin aslında kurumlarının içinin boşaldığını, demokrasinin propaganda faaliyetine dönüştüğünü görüyoruz. Bu değerleri koruma konusunda daha güçlü yaklaşım ortaya koymalıyız. Terörsüz Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan şey sisteme daha çok oksijen yükleyecek yaklaşımlar. Zaman propaganda zamanı değil. Zaman doğru dille her bir vatandaşımıza ulaşacak zamandır. Tek rengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu bir siyasal yaklaşımın ortaya koymanın zamanıdır. Aşırılıklardan kaçınmak en temel ilke olmalı. Bu aşırılıklardan kaçınma herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Her ne olursa olsun bir bu meseleyi ana yolda tutup yan yollara sapmasını engelleyeceği dedik. Meclis'teki komisyona katılan bütün partiler, pozitif dil kullananlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik noktadır. Kaldıraç artık bunu yerine yerleştirecek yere kaldırdı ve bunu yörüngesine oturtmak gerekiyor.



"İSPAT ÇABALARI KARŞISINDA SON DERECE DUYARLI OLMAK GEREKİR"

Sokaktaki kardeşliğin en sıkıntılı zamanlarda birlik beraberlik ruhunun bu meselelere yansıtılması gerekiyor. Bir takım ispat çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Devletin niteliklerinden ve milletin hassasiyetinden verilen taviz yoktur. Bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi zeminde bulacağı bir noktaya ulaşılacaktır.

"BUGÜN SIKILI YUMRUKLARLA DEĞİL EL SIKIŞARAK KONUŞMA ZAMANIDIR"

Bir takım emperyalist odaklar var. Herkesin kendi sokağında aşırı yaklaşımlar olabilir ama Cumhuriyet meydanında buluşunca orada daha geniş ölçeğin var olduğunu göreceğiz. Bugün sıkılı yumruklarla değil el sıkışarak konuşma zamanıdır. Zor meseleleri el sıkışarak konuşabilirsek önümüzdeki tarihsel ufuklar için kol kola yürüyüşlerin başlangıcı olacak. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Sürekli toplantı yapıyoruz. Bazen sabah ve akşam toplantılar yapıyoruz.

"İSRAİL BATI ŞERİA'YI GAZZE'LEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Batı Şeria'daki gelişmeleri hassasiyet ile takip ediyoruz. İsrail Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye çalışıyor. Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanı işgal ediliyor. Bu bütün dünya için tehlikelidir. Yarın bu krizlere uzak olduğunu düşünen ülkeler bile bu krizlerle yarın bir gün yüzleşmek zorunda kalacaklar.

"MESCİD'İ AKSA'YA KARŞI TUTUMLARINI LANETLİYORUZ"

Netanyahu ve onun soykırım şebekesi bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır. Uluslararası hukuku korumak için bu şebekeye karşı ilk iş somut adımlar atmaktır. Mescid'i Aksa'ya karşı tutumlarını lanetliyoruz. Kiliselere de bunu yapıyorlar. Bu bir soykırım şebekesinin bütün mabetlere karşı nefret şebekesi gibi hareket ettiği görülüyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLE YOL YÜRÜMEKTEN ONUR DUYUYORUZ"



Partimizin 25. yılına özel hazırladığımız logomuzu paylaşacağız. Faruk Acar sunum gerçekleştiriyor. Alınan kararlar doğrultusunda etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar kesintisiz şekilde milletimiz ile paylaşımlarımız olacak. Kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizlerle paylaşılacak. Cumhurbaşkanımız ile yol yürümekten onur duyuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın kamuoyunun bildiği ve bilmediği bir sürü mücadelesine yakından şahit oluyoruz. Bugün milletinin huzurunda alnının akı ile, çeyrek asırlık gurur tablosunu tek başına yansıtmakta. 15 Temmuz'dan tutun da paylaşmadığımız, kendisini hedef alan bir sürü girişimlerle karşılaştı. Milletin adamı olarak milletin huzurunda, tarihin huzurunda görevini yapmıştır ve yapmaya devam ediyor. 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar milletimize kazandırdığımız hizmetler çeşitli görseller ile paylaşılacak. İl başkanlıklarımızda vefa toplantıları yapılacak.

NATO toplantısı dünyada ses getirmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız ile hemen hemen bütün NATO toplantılarına katıldım. Belki de NATO tarihinin en büyük toplantılarından biriydi. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenler NATO'yu nasıl koruruz şeklinde performans üretmeye başladılar. Burada kritik konu zirveye katılıp katılmamasıydı. Katılmayacaktım ama başkan Erdoğan'ın daveti için katılıyorum dedi. Belki de önemli liderlerin katılmadığı zirve olacaktı ama cumhurbaşkanımızın ev sahipliği bunu engelledi. Sayın cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde gördük ki nerede dünyada bir mesele varsa dönüp siz buna nasıl katkı sağlayabilirsiniz, değerlendirmeniz nedir bunu almak istersiniz diyerek cumhurbaşkanımız bir referans haline gelmiştir.