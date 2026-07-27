Rize Şehir Hastanesi’nde geri sayım başladı

Rize Şehir Hastanesi'nin yapımı hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı devam eden hastanenin çalışmaları hakkında yerinde bilgi aldı. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada hastaneyle ilgili bilgiler verdi: "Sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla, 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek. Hastane inşaatında çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşların hizmetine açacağız." Başkan Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığını aktaran Memişoğlu, Türkiye'de 27 şehir hastanesinin hizmete sunulduğunu belirterek "13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Şehir hastaneleri en üst seviyede sağlık hizmeti sunan fiziki yapılar." dedi.

YERLİ VE MİLLİ DÖNEM

Memişoğlu, her gün yaklaşık 3 milyon kişinin sağlıkla ilgili hizmet aldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin sağlıkta artık üretime geçmiş olduğunu belirtti ve "Kendi solunum cihazını üreten, kendi kalp ve akciğer makinesini üreten, kendi ultrasonu için üretim planlaması yapıp devreye alan, kendi ilacını, aşısını yapan bir ülke konumuna geldik" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör