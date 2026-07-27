Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
ŞIRNAK'TA polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 457 gram metamfetamin ile 79 kilo toz esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin beraberindeki valizde yapılan aramada, kıyafetlere emdirilmiş halde 11 kilo 457 gram metamfetamin ele geçirildi. Durdurulan bir TIR'da yapılan aramada ise 79 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
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