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  • SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu...

SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu...

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında 5 ünlü ismin daha ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacak.

SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu...
Deniz YUSUFOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında 5 ünlü ismin daha ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacak.

SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu...
SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu...



MAHSUN KIRMIZIGÜL

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SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu...



GÜLBEN ERGEN

SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu...



ELÇİN SANGU

SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu...



HAYKO CEPKİN

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