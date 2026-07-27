SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında 5 ünlü ismin daha ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacak.