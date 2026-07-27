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Trump'tan flaş F-35 çıkışı: Türkiye iyi bir müttefik, kimse bana ne satacağımı söyleyemez

Trump'tan flaş F-35 çıkışı: Türkiye iyi bir müttefik, kimse bana ne satacağımı söyleyemez

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 satışına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Katil Netanyahu'nun F-35 konusundaki itirazlarına rağmen Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğuna dikkat çeken Trump, "Kimse bana ne satmamız ya da ne satmamamız gerektiğini söyleyemez." dedi.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 19:52 Son Güncelleme: 27 Temmuz 2026 20:08

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 satışına yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu belirten Trump, ülkesinde F-35 satışına yönelik eleştirilere atıfta bulunarak, "Kimse bana ne satmamız ya da ne satmamamız gerektiğini söyleyemez." dedi.

NE OLMUŞTU? Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Ortadoğu'da güç dengesini "yok edeceğini" söylemişti. Amerikan Axios sitesinin haberine göre ise bazı ABD'li ve İsrailli yetkililer, Trump'ın 36. NATO Liderler Zirvesi dönüşü sonrasında Netanyahu'nun Fox'a verdiği röportajdan dolayı "çok sinirlendiğini" öne sürmüştü.