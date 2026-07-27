Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 11 ismin test sonucu pozitif! İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan....
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Asude Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 ismin test sonucu pozitif çıktı.
Son dakika haberleri: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmış, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.
Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'na verdiği testlerin sonuçları çıktı. Edinilen bilgiye göre, Akın Altan, Asude Mercan, Ayşenur Balcı, Buğra Balkaya, Büşra Tata , Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın test sonuçları pozitif çıktı.
İLYAS YALÇINTAŞ'IN TESTİNDE ESRAR ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan analizler sonucunda Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde esrar etken maddesi THC (tetrahidrokannabinol) bulunduğu belirlendi. Evinde ele geçirilen hassas teraziyi "spor diyeti" kapsamında kullandığını savunan Yalçıntaş, kavanozlarda bulunan maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği kekik olduğunu öne sürmüştü.
MODEL AYŞENUR BALCI'NIN İDRAR VE SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ
Operasyon kapsamında tutuklu bulunan model Ayşenur Balcı'nın test sonucu pozitif çıktı. Balcı'nın idrar ve saçında kokain çıktığı öğrenildi.