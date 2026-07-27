Yangın dayanışması

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya, söndürme çalışmalarına destek gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. İspanya'da kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yaptığı yardım çağrısına Türkiye anında cevap verdi. Ankara, yangın söndürme operasyonlarına katılmak üzere 2 yangın söndürme uçağını acil kodla bölgeye sevk etti.

Türkiye'nin hava desteği hamlesi, İspanya'da memnuniyetle karşılandı. İspanyol siyasetçi ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Nacho Sanchez Amor, yangın felaketi karşısında sergilenen bu dayanışma hamlesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

DOSTLARIMIZIN OLMASI GÜZEL

Sosyal medyada paylaştığı mesajda gönderilen uçaklar sonrası iki ülke arasındaki dayanışmaya dikkat çeken Sanchez Amor, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, orman yangınlarıyla mücadelemizde İspanyol yetkililere yardım etmek üzere uçak gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Etrafımızda dostlarımızın olması ne güzel. İhtiyaç duyulursa (umarım böyle bir durum olmaz), size yardım etmeye her zaman hazırız" dedi.





ALEVLER SÖNDÜRÜLEMİYOR

Başkent Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İspanya'nın Askeri Acil Durum Birimi (UME) bin 200 asker ve 400 araçla üç ayrı yangınla mücadele ettiklerini açıkladı.

Öte yandan, yangınla mücadelede zorluklar yaşayan Fransa'da yaklaşık 42 bin hektar alan küle döndü. İçişleri Bakanlığı yangının artık öngörülemez olduğu açıklamasında bulundu. Tarihinin en zor yangın sezonunda olan Fransa'da yıl başından bu yana yaklaşık 13 bin yangın çıktığı bildirildi. İki ülkede 300 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı, binlerce kişi acil barınma merkezlerine sığındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör