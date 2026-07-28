25’inci yılda parola güvenli liman Türkiye

AK Parti, 14 Ağustos'ta kutlamaya başlayacağı 25'inci kuruluş yılında 25 milyon fidanı Türkiye genelinde toprakla buluşturmayı hedefliyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 25'inci yıl dönümü kutlamalarını gövde gösterisine dönüştürmek için hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor. Kutlamalar çerçevesinde ana etkinlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Kutlamalarda 'Güvenli liman Türkiye', 'Çeyrek asır', 'Huzur' ve 'İstikrar" temaları ön plana çıkarılacak. Türkiye'nin son 25 yılda hayata geçirilen eser ve hizmetleri özel görseller ve video içerikleriyle katılımcılara aktarılacak.

EMEĞİ GEÇENLERE VEFA

Kutlamalar yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacak. AK Parti teşkilatlarında bugüne kadar görev yapanlar da programlara dahil edilecek. Yaşamını yitirenler için 81 ilde mevlit programları düzenlenecek. 25 yılda hayata geçirilen icraatlar ile demokratik dönüşüm de özel çalışmalarla anlatılacak.

ÇEYREK ASRA ÖZEL 25 MİLYON FİDAN

Kutlamalar kapsamında çevre ve gelecek nesillere yönelik önemli bir mesaj da verilecek. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla bir yıl içerisinde 25 milyon ağacın toprakla buluşturulmasına yönelik hedef kamuoyuyla paylaşılacak. Ağaçlandırma takibi AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Kutlamaların finali ise Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek drone gösterisi olacak.

BAŞKAN'IN SESİNDEN SİYASETE DAMGA VURAN ŞİİRLER

Programa katılan davetlilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte okuduğu şiirlerden oluşan özel bir eser de hediye edilecek. Hatıra niteliği taşıyan çalışmanın, 25. yıl kutlamalarının özel çalışmalarından biri olması planlanıyor.

SENEGAL CUMHURBAŞKANI FAYE'YLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Öte yandan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin bugün Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geleceği açıklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör