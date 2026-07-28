Ahbap korosundan 5 yeni isim ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni parlatan aralarında Fatih Altaylı, Fatih Portakal, Ruşen Çakır gibi isimlerin olduğu 11 kişinin geçtiğimiz hafta ifadelerine başvurulmuştu. Dün de soruşturma kapsamında Ahbap'ı parlatan gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Dosyada Gülben Ergen'in Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik çok sayıda paylaşımına yer verildi.

ERGEN BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPTI: Gülben Ergen'in orman yangınları sırasında "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım. Haluk Levent ülkemiz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim. Bağışlarınızı AHBAP'a yapın" ifadeleriyle bağış çağrısı yaptığı, ayrıca kendi bağış işlemine ilişkin banka ekran görüntüsünü de paylaştığı görüldü. Deprem sürecinde ise Haluk Levent'e yönelik "Sen iyi ki varsın", "Çünkü senin adın iyilik", "İyi ki varsınız AHBAP gönüllüleri" ve "Seninleyiz değerli dostum" ifadelerini kullandığı paylaşımlar da soruşturma dosyasına eklendi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL HESAP NUMARALARINI PAYLAŞTI: Soruşturma dosyasında Mahsun Kırmızıgül'ün deprem felaketinin ardından yaptığı bağış çağrıları da yer aldı. Kırmızıgül'ün sosyal medya hesabından AHBAP Derneğinin banka hesap bilgilerini paylaşarak vatandaşları bağış yapmaya davet ettiği, ayrıca deprem bölgesine ulaştırılan yardım faaliyetlerine ilişkin "#ahbap" etiketiyle paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Kırmızıgül, savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Öte yandan geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Feyza Altun da dün savcılığa gelerek ifade verdi.

DÜNDAR'DAN BÜYÜK ÖNGÖRÜ!: Gazeteci Uğur Dündar'ın da farklı tarihlerde Haluk Levent'e destek veren paylaşımları soruşturma kapsamına alındı. Dosyada Dündar'ın Haluk Levent'i "AHBAP iyilik hareketinin lideri" olarak nitelendirdiği paylaşım ile "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur gururumuzdur" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ayrıca Gezi Araştırma'nın "en güvenilen isimler" anketinde Haluk Levent'i paylaşarak destek verdiği paylaşım da dosyaya eklendi.

ELÇİN SANGU'DAN BAĞIŞ DESTEĞİ: Oyuncu Elçin Sangu'nun, hayranları tarafından düzenlenen kampanyada toplanan gelirin Ahbap'a bağışlandığını gösteren FAST dekontunu paylaşarak destek verdiği, derneğin iletişim adresini paylaştığı video ile yardım çağrısında bulunduğu belirlendi. Sangu'nun, Ahbap'ı sosyal medyada eleştirenlere karşı ise derneği ve gönüllüleri savunan paylaşımları da yer aldı. Sangu paylaşımlarında, "Görevini unutup ticaret yapana kızalım, orada canla başla yardım toplayan gönüllülere kızmak soru sormamız gereken kısmı ıskalamaya sebep olmasın" ifadelerini kullandı.

LEVENT'E VE UĞUR'A TEŞEKKÜR: Soruşturma dosyasında şarkıcı Hayko Cepkin'in deprem döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları ile Haluk Levent'le birlikte seslendirdiği "Ah Bir Ateş Ver" isimli çalışmaya ilişkin paylaşımlar da yer aldı. Cepkin başka paylaşımında ise, "Zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm AHBAP gönüllülerine, sözcüleri Haluk Levent'e, Babala TV gönüllülerine ve Oğuzhan Uğur'a teşekkür borç bilirim. Çabalarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇAĞRIDA BULUNDUK, BAĞIŞ YAPMADIK: Öte yandan Avukat Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül'ün ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturmada daha önce ifadesi alınan birçok ünlü isim gibi, Altun ve Kırmızıgül'ün de derneğe bizzat hiçbir parasal bağış yapmadıkları, buna karşın kamu kurumları yerine Ahbap'a bağış ve güven çağrısında bulundukları tespit edildi. Altun ve Kırmızıgül ifadelerinde 'Hata yaptık' dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör