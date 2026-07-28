Bakan Memişoğlu, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, tütünle mücadele, aile hekimliği uygulamaları, organ bağışı, yerli sağlık teknolojilerinin üretimi ve yapay zekâ destekli denetim sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık politikalarının merkezine aldıklarını belirten Bakan Memişoğlu, erken teşhis uygulamalarının vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu ifade ederek, "Sadece 5 ayda Türkiye'de 2 bin 800 erken kanser teşhisi yaptık. Yani bir trafik kazasında 2 bin 800 kişinin öldüğünü düşünün, siz 2 bin 800 kişiyi erken teşhis sayesinde yaşatıyorsunuz" dedi.

"SİGARA İLE MÜCADELE TÜM KAMU KURUMLARININ VE TOPLUMUN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Tütün kullanımının toplum sağlığını tehdit eden en önemli risklerden biri olduğuna dikkati çeken Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2025 yılında Türkiye'de 8 milyar paket sigara satıldığı bilgisini paylaşarak, "Kişi başı 117 paket. Bu sizin mücadele edeceğiniz en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu asayişten bile tehlikeli durumda şu anda Türkiye'de ve bu ülkemize görünmez bir saldırıdır. Onun için bunu yönetmemiz gerekir. Bu mücadele yalnızca sağlık teşkilatının değil, tüm kamu kurumlarının ve toplumun ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, kronik hastalıkların erken tanısına yönelik tarama programlarının yaygınlaştırıldığını ve bu sayede 8 milyon 191 bin hastalığa tanı koyduklarını kaydetti. Bakan Kemal Memişoğlu, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların erken dönemde tespit edilmesinin ileride gelişebilecek ciddi sağlık sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmayı hedeflediğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, bu doğrultuda önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, COVID-19 salgını döneminde yerli solunum cihazının 45 gün gibi kısa bir sürede seri üretime geçirildiğini anımsatarak bugün kamu hastanelerinde ASELSAN tarafından geliştirilen yerli mobil röntgen cihazlarının kullanıldığını sözlerine ekledi.