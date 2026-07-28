Son dakika haberi | CHP'li Çankaya Belediyesi soruşturmasında '300 Bin dolarlık' rüşvet itirafı!
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Turgut Koç, seçimlerden önce iş insanı Menderes Cemaloğlu’ndan 300 bin dolar nakit para aldığını ve Hüseyin Can Güner'in yönlendirdiği kişiye elden teslim ettiğini anlattı. Koç, paranın 150 bin dolarının Veli Ağbaba’nın, kalanının ise Hüseyin Can Güner’in seçim kampanyası için ayrıldığını söyledi. İfadeye göre çöp ihalesi için kâğıda “yüzde 10” komisyon rüşvet yazıldı, teknik şartname ve yaklaşık maliyet alınacak firmaların bilgileri USB bellekle belediyeye gönderildi, açık ihalenin sürüncemede bırakılarak işlerin pazarlık usulüyle belirlenen şirketlere verilmesi planlandı. Koç ayrıca Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in süreçten haberdar olduğunu ve Emre Doğan’ı ihaleleri yönetmekle görevlendirdiğini beyan etti.
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Çankaya Belediyesine yönelik yürüttülen yolsuzluk soruşturma kapsamında şüpheli Turgut Koç'un ifadesi alındı. Mobilya işiyle uğraştığını belirten Koç, CHP'li Veli Ağbaba'yı yaklaşık 13 yıldır tanıdığını, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le de Ağbaba aracılığıyla tanıştığını söyledi.
Hüseyin Can Güner
300 BİN DOLAR TEKNEDE ELDEN VERİLDİ
Koç'un anlatımına göre seçimlerden yaklaşık bir ay önce Hüseyin Can Güner ve Emre Doğan'la yapılan görüşmede, seçim kampanyasına maddi destek sağlayabilecek şirketler gündeme geldi. Koç, bunun üzerine iş insanı Menderes Cemaloğlu'yla görüştüğünü ve Çankaya Belediyesindeki çöp ihaleleri konusunda kendisini belediye yönetimiyle tanıştırabileceğini söylediğini anlattı. Cemaloğlu'nun yaklaşık 10 gün sonra Ataköy Marina'daki teknesinde kendisine 300 bin dolar nakit para verdiğini ileri süren Koç, parayı bir veya iki gün sonra Balmumcu'da Emre Doğan'ın yönlendirdiği ve tanımadığı bir kişiye elden teslim ettiğini söyledi.
PARANIN YARISI AĞBABA'YA, YARISI GÜNER'E VERİLDİ
Turgut Koç, teslim edilen 300 bin doların daha sonra Ankara'da Emre Doğan'a ulaştırıldığını beyan etti. Koç'un ifadesine göre paranın 150 bin doları, dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'nın seçim kampanyasında kullanılmak üzere Malatya'ya gönderildi. Koç, bu bilgiyi kendisine Veli Ağbaba'nın söylediğini ve Ağbaba'nın paranın alınması ile teslim edilmesinden haberdar olduğunu söyledi. Kalan 150 bin doların ise Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner'in seçim çalışmaları için ayrıldığını bildiğini belirtti. Koç'un ifadesinde yer alan bu anlatımlar, seçim finansmanı ile belediye ihaleleri arasında bağlantı kurulduğu iddialarını soruşturmanın merkezine taşıdı.