CHP Düzce İl Başkanlığı’nda olaylı devir teslim
Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yeniden Genel Başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Düzce İl Başkanlığına Kenan Akın atandı. Akın teşkilat binasını devralmak üzere partiye gitti. Ana giriş kapılarının kilitli olması nedeniyle Akın ve beraberindekiler, kapıları kırarak içeri girdi. Binanın katlarını gezerek durum değerlendirmesi yapan heyet, teras bölümünde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin asılı olduğunu gördü. Afişleri indirmek için terasa yönelen Akın, buraya açılan kapının da kilitli olması üzerine omuz ve tekme atarak kapıyı kırdı. Partililerin cep telefonu kameralarınca kaydedilen o anların ardından, terastaki afişler kaldırılarak yerine Türk bayrağı asıldı. Parti binası içerisinde yer alan Özgür Özel'e ait fotoğraflar da yerlerinden sökülerek yırtıldı.
Haber Girişi